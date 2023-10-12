ВСУ обстреляли села Азаровка и Демьянки в Брянской области

По его словам, в результате инцидента повреждено сельхозпредприятие. Также при обстреле погибло несколько животных.

Кроме того, в селе Демьянки был частично поврежден один жилой дом.

Ранее два мирных жителя погибли при обстреле села Поповка в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

