ВСУ обстреляли села Азаровка и Демьянки в Брянской области

Под украинский обстрел попали села Азаровка и Демьянки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

При обстреле Херсонской области погиб 83-летний мирный житель

По его словам, в результате инцидента повреждено сельхозпредприятие. Также при обстреле погибло несколько животных.

Кроме того, в селе Демьянки был частично поврежден один жилой дом.

Ранее два мирных жителя погибли при обстреле села Поповка в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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