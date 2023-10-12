ВСУ обстреляли села Азаровка и Демьянки в Брянской области
12 октября 202316:13
Под украинский обстрел попали села Азаровка и Демьянки в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента повреждено сельхозпредприятие. Также при обстреле погибло несколько животных.
Кроме того, в селе Демьянки был частично поврежден один жилой дом.
Ранее два мирных жителя погибли при обстреле села Поповка в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru