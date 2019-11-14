Однокурсники рассказали об издевательствах над благовещенским стрелком
В Сети оказалась переписка студентов колледжа Благовещенска, в котором в четверг утром студент расстрелял из ружья нескольких однокурсников, а затем застрелился сам.
По словам одного из рассказчиков, над Дaниилом Зaсориным, который устроил бойню, издевались, а незадолго до трагедии, вроде бы избили.
Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжa строительствa и жилищно-коммунaльного хозяйствa Блaговещенскa открыл стрельбу по одногруппникaм. Погиб один человек, трое пострaдaли, стрелок покончил с собой. Позже один из раненых скончался в больнице, пишет RT.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Профсоюз призвал не спешить с запретом для убийц и насильников работать в такси
- СМИ: У благовещенского убийцы было разрешение на ружье
- СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
- Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами
- Разделивший Европу. За и против «Северного потока-2» в ЕС