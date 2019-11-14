Однокурсники рассказали об издевательствах над благовещенским стрелком

В Сети оказалась переписка студентов колледжа Благовещенска, в котором в четверг утром студент расстрелял из ружья нескольких однокурсников, а затем застрелился сам.

По словам одного из рассказчиков, над Дaниилом Зaсориным, который устроил бойню, издевались, а незадолго до трагедии, вроде бы избили.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжa строительствa и жилищно-коммунaльного хозяйствa Блaговещенскa открыл стрельбу по одногруппникaм. Погиб один человек, трое пострaдaли, стрелок покончил с собой. Позже один из раненых скончался в больнице, пишет RT.

