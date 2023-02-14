«Шинник» начал расследование массовой драки с украинскими футболистами

По его словам, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, во время тренировочного сбора «Шинника» в Анталье несколько игроков «Миная» потребовали от футболистов «Шинника» исполнить украинский гимн. В ответ россияне предложили выяснить отношения на улице, но сотрудникам отеля удалось уладить конфликт. Некоторое время спустя украинские футболисты в лифте избили игрока «Шинника», однако на этаже их ждали другие члены ярославского клуба, между спортсменами завязалась массовая драка. На место происшествия прибыли полиция и «скорая помощь».

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины потребовал от МОК не допускать белорусских и российских атлетов к соревнованиям, пока не завершится российско-украинский военный конфликт. Об этом сообщило агентство НСН.

