«Шинник» начал расследование массовой драки с украинскими футболистами

Футбольный клуб «Шинник» приступил к расследованию столкновения между своими спортсменами и футболистами клуба «Минай» (Украина) в турецком отеле. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора «Шинника» Сергея Кулакова.

Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»

По его словам, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, во время тренировочного сбора «Шинника» в Анталье несколько игроков «Миная» потребовали от футболистов «Шинника» исполнить украинский гимн. В ответ россияне предложили выяснить отношения на улице, но сотрудникам отеля удалось уладить конфликт. Некоторое время спустя украинские футболисты в лифте избили игрока «Шинника», однако на этаже их ждали другие члены ярославского клуба, между спортсменами завязалась массовая драка. На место происшествия прибыли полиция и «скорая помощь».

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины потребовал от МОК не допускать белорусских и российских атлетов к соревнованиям, пока не завершится российско-украинский военный конфликт. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболистыРоссияУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры