Шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине

Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи. Сама семья девочки живет в селе Новопетриковка.

В ведомстве отметили, что украинская сторона двое суток обстреливает населенных пункт минами, которые спускаются на парашютах. Одна из них и попала во двор дома, где жила девочка.

Ранее стало известно, что до восьми выросло число раненых при обстрелах ВСУ Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».

