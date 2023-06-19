Шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине
19 июня 202312:45
В ДНР из-за подрыва на мине ВСУ погибла шестилетняя девочка, сообщает МВД республики.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи. Сама семья девочки живет в селе Новопетриковка.
В ведомстве отметили, что украинская сторона двое суток обстреливает населенных пункт минами, которые спускаются на парашютах. Одна из них и попала во двор дома, где жила девочка.
Ранее стало известно, что до восьми выросло число раненых при обстрелах ВСУ Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru