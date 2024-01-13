Шестилетний мальчик впал в кому после попадания шарфа в подъемник

Сейчас мальчик находится в реанимации, ребенок в коме. В областном Минздраве рассказали, что после консультации со специалистами мальчика эвакуировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. По словам очевидцев, сотрудникам местного медпункта удалось реанимировать ребенка, но в сознание он не приходил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин.

