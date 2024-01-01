Еще один ребенок скончался после субботнего обстрела Белгорода
Четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии с ранениями грудной клетки и внутренних органов после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончалась в больнице Белгорода. Таким образом, число погибших в результате украинского удара 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 января.
«Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Её санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения», - написал он в Telegram-канале.
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Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего ребенка, подчеркнув, что за жизнь девочки боролись группы федеральных и региональных медиков.
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За врачебной помощью обратились мужчина и женщина - с открытым перелом пястной кости и проникающим ранением глаза. Мужчине зрение уже восстановили, заменив хрусталик, женщину ждет операция.
Всего после обстреда ВСУ в Белгороде насчитывается до 109 человек пострадавших. Из них 45 госпитализированы в больницы города, 25 перевезены на лечение в Москву.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной7 Об этом он заявил в разговоре с военными в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».
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