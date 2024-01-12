На заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин
12 января 202416:01
На заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах были обнаружены два мужских тела. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Погибшими оказались бывший охранник территории и его знакомый. Тела направлены на экспертизу, которая установит причины смерти мужчин. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Усадьба расположена в полутора километрах западнее подмосковной деревни Вешки, в 2004 году здание закрыто на реконструкцию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru