На заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин

На заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах были обнаружены два мужских тела. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Погибшими оказались бывший охранник территории и его знакомый. Тела направлены на экспертизу, которая установит причины смерти мужчин. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Усадьба расположена в полутора километрах западнее подмосковной деревни Вешки, в 2004 году здание закрыто на реконструкцию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иосиф СталинСмертьПодмосковье

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