Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане

Шестеро опасных преступников сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН. Отмечается, что заключенные убежали через сделанный ими подкоп.

Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. В настоящее время идет розыск преступников. По горячим следам направлены группы преследования.