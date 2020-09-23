Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане

Шестеро опасных преступников сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН. Отмечается, что заключенные убежали через сделанный ими подкоп.

Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. В настоящее время идет розыск преступников. По горячим следам направлены группы преследования.

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На место происшествия выехал глава регионального ФСИН Андрей Поляков.

Сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свои источники.

Ранее главное управление ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По предварительной версии, он покончил с собой. Он также оставил предсмертную записку. Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН заявил, что эта записка – «троллинг на краю смерти».


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КолонияДагестан
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