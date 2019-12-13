Шестеро детей пострадали в ДТП в Пензенской области

По данным агентства, столкновение произошло в Бессоновском районе на трассе Чемодановка-Васильевка. Пятеро пострадавших находились в автомобиле, их доставили в больницу. Еще один ребенок обратился к врачам позже.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в МВД заявили о снижении числа пострадавших и погибших в российских ДТП на 9% в текущем году.

