Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса под Калугой
В результате ДТП легкового автомобиля с автобусом один человек погиб, девять человек, в том числе дети, пострадали. Авария произошла на трассе Малоярославец — Боровск Калужской области, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель машины Renault Logan столкнулся автобусом, который съехал в кювет.
Мужчина, находившейся за рулем Renault, погиб.
«Пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе», — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передает RT.
Пять человек погибли в результате автомобильной аварии в Тверской области, реди жертв ДТП было двое детей, сообщает «РЕН ТВ».
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