Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса под Калугой

В результате ДТП легкового автомобиля с автобусом один человек погиб, девять человек, в том числе дети, пострадали. Авария произошла на трассе Малоярославец — Боровск Калужской области, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи

По предварительным данным, водитель машины Renault Logan столкнулся автобусом, который съехал в кювет.

Мужчина, находившейся за рулем Renault, погиб.

«Пост­радали шесть несовершенн­олетних и трое сопровождавших их взрослых, которые еха­ли в автобусе», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передает RT.

Пять человек погибли в результате автомобильной аварии в Тверской области, реди жертв ДТП было двое детей, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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