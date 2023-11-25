Шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса под Калугой

По предварительным данным, водитель машины Renault Logan столкнулся автобусом, который съехал в кювет.

Мужчина, находившейся за рулем Renault, погиб.



«Пост­радали шесть несовершенн­олетних и трое сопровождавших их взрослых, которые еха­ли в автобусе», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передает RT.

Пять человек погибли в результате автомобильной аварии в Тверской области, реди жертв ДТП было двое детей, сообщает «РЕН ТВ».

