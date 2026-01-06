В России в 1,9 раза снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом

Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снизилась почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза», - отметили в ведомстве.

Это связано с низкой обращаемостью россиян в медицинские организации в праздники и в дни школьных каникул.

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших госпитализированы 2,6%. За первую неделю 2026 года в стране зафиксировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, 5,5 тысячи — коронавирусной инфекции.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что с 20 января в России ожидается рост заболеваемости гриппом, регионы должны будут на это реагировать.

