В России в 1,9 раза снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снизилась почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза», - отметили в ведомстве.
Это связано с низкой обращаемостью россиян в медицинские организации в праздники и в дни школьных каникул.
По данным Роспотребнадзора, среди заболевших госпитализированы 2,6%. За первую неделю 2026 года в стране зафиксировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, 5,5 тысячи — коронавирусной инфекции.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что с 20 января в России ожидается рост заболеваемости гриппом, регионы должны будут на это реагировать.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru