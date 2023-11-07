Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Кашире 6 ноября увеличилось до семи человек, один погиб на месте. Такую уточнённую информацию предоставили ТАСС главном управлении МЧС по Московской области.

Ранее подмосковная полиция сообщала о пяти пострадавших и одном погибшем. Среди получивших травмы - двое детей. Виновником аварии, по предварительным данным ГИБДД, стал большегрузный фургон, который выехал на полосу встречного движения.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ДТП случилось днём ранее на 140-м км автодороги Р-22 «Каспий» в городском округе Кашира. Фура Volvo столкнулась с кроссовером Renault Duster, после чего врезалась ещё в два автомобиля.

