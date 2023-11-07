Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи
Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Кашире 6 ноября увеличилось до семи человек, один погиб на месте. Такую уточнённую информацию предоставили ТАСС главном управлении МЧС по Московской области.
Ранее подмосковная полиция сообщала о пяти пострадавших и одном погибшем. Среди получивших травмы - двое детей. Виновником аварии, по предварительным данным ГИБДД, стал большегрузный фургон, который выехал на полосу встречного движения.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ДТП случилось днём ранее на 140-м км автодороги Р-22 «Каспий» в городском округе Кашира. Фура Volvo столкнулась с кроссовером Renault Duster, после чего врезалась ещё в два автомобиля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ признали Гвардиолу лучшим клубным тренером мира
- Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи
- Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек
- Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе
- Названы эффективные в этом сезоне вакцины от гриппа
- Педиатр рассказал, почему воспитанники детских садов часто болеют
- Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб
- Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан
- STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро
- Депутат Даванков предложил ввести СМС-уведомления о магнитных бурях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru