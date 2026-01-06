В ФССП рассказали о сокращении реестра злостных неплательщиков алиментов
6 января 202611:52
Число граждан, включенных в реестр злостных неплательщиков алиментов, стало сокращаться к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
«По состоянию на декабрь... количество должников по алиментам, включенных в реестр, составило 302,9 тыс. человек», - отметили в ведомстве.
В ноябре в реестре числились 309 тысяч лиц - более 240 тысяч мужчин и свыше 69 тысяч женщин.
Реестр злостных неплательщиков алиментов запустили в РФ в мае прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
