В ФССП рассказали о сокращении реестра злостных неплательщиков алиментов

Число граждан, включенных в реестр злостных неплательщиков алиментов, стало сокращаться к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет

«По состоянию на декабрь... количество должников по алиментам, включенных в реестр, составило 302,9 тыс. человек», - отметили в ведомстве.

В ноябре в реестре числились 309 тысяч лиц - более 240 тысяч мужчин и свыше 69 тысяч женщин.

Реестр злостных неплательщиков алиментов запустили в РФ в мае прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

