Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области
22 июня 202416:20
Шесть украинских ракет уничтожили над Большесолдатским районом Курской области, сообщил врио главы области Алексей Смирнов.
Он напомнил местным жителям о том, что нельзя подходить к обнаруженным обломкам, потому что детали ракет могут представлять опасность.
Ранее мирный житель погиб после обстрела села Салтыково Белгородской области со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
- В России запретили приватизировать религиозное имущество
- Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области
- Российского модельера Егора Зайцева похоронили рядом с отцом в подмосковном Щелково
- СМИ: Премия «Оскар» может ввести гендерно-нейтральные номинации
- АТОР: Отдых в Турции стал дороже ОАЭ из-за комплекса внутренних проблем в стране
- Церемония прощания с журналистом News.ru Цицаги прошла в Москве
- «Пусть наслаждаются!»: Медведев создал англоязычный Telegram-канал
- В Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ
- Воздушный шар с людьми унесло ветром в скалы в турецкой Каппадокии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru