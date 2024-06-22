Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области

Шесть украинских ракет уничтожили над Большесолдатским районом Курской области, сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

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Он напомнил местным жителям о том, что нельзя подходить к обнаруженным обломкам, потому что детали ракет могут представлять опасность.

Ранее мирный житель погиб после обстрела села Салтыково Белгородской области со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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