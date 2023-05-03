СМИ: беспилотник упал в подмосковной Коломне

В городе Коломна Московской области упал беспилотник, пишет Telegram-канал 112.

В Москве запретили запуск беспилотников

По данным СМИ, дрон упал в лесном массиве. На место происшествия выехали экстренные службы.

Уточняется, что на месте крушения обнаружили обломки крыла, двигатель и воронку.

Ранее стало известно, что 2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:Московская ОбластьБеспилотники

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