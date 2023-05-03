СМИ: беспилотник упал в подмосковной Коломне
В городе Коломна Московской области упал беспилотник, пишет Telegram-канал 112.
По данным СМИ, дрон упал в лесном массиве. На место происшествия выехали экстренные службы.
Уточняется, что на месте крушения обнаружили обломки крыла, двигатель и воронку.
Ранее стало известно, что 2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- CNN: США не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль
- Ниинисте отказал Зеленскому в передаче истребителей Hornet
- Более 200 звонков о БПЛА за сутки поступило в экстренные службы столицы РФ
- Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
- В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники
- СМИ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
- Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова
- Панина обвинили в оправдании терроризма за пост о теракте на Крымском мосту
- Слуцкий назвал «жалким лепетом» заявления Киева о непричастности к атаке на Кремль
- Володин потребовал применить оружие, способное уничтожить «киевский террористический режим»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru