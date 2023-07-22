Шесть мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Марокко
Шесть человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Марокко. Об этом пишет Maghreb Arabe Presse со ссылкой на данные властей.
По информации агентства, судно столкнулось со скалами из-за сложных погодных условий, высоких волн и «неудачного маневра контрабандиста». Около 48 человек удалось спасти.
Вскоре после получения информации о ЧП на место выехали представители властей и сотрудники специальных служб. Они окажут помощь спасшимся и вытащат тела погибших. Отмечается, что в настоящее время ведется подробное расследование инцидента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru