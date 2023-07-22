Один человек погиб после затопления катера в Финском заливе
Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек умер в больнице. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным правоохранителей, в пятницу катер Сarver 41 частично затонул в акватории Финского залива, на борту находились девять человек. Один из пассажиров был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
«Один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», — приводит РИА Новости сообщение СК.
По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность — лопнувшая выхлопная труба катера. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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