Шесть человек пострадали в Нью-Йорке при обрушении строительного крана

Он отметил, что среди пострадавших есть двое пожарных и рабочих, занятых на строительстве. По словам Пфайфера, пострадавшие получили легкие травмы.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в центральном районе Нью-Йорка Манхэттене загорелся строительный кран. После этого он упал и протаранил стеклянный небоскреб, сообщает «Радиоточка НСН».

