Шесть человек пострадали в Нью-Йорке при обрушении строительного крана

Шесть человек пострадали при обрушении загоревшегося высотного строительного крана в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель пожарного департамента Нью-Йорка Джозеф Пфайфер, слова которого приводит CNN.

Количество пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

Он отметил, что среди пострадавших есть двое пожарных и рабочих, занятых на строительстве. По словам Пфайфера, пострадавшие получили легкие травмы.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в центральном районе Нью-Йорка Манхэттене загорелся строительный кран. После этого он упал и протаранил стеклянный небоскреб, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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