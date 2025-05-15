Песков: Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется
15 мая 202514:44
Никакой подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он указал, что данный вопрос «в предметном плане пока не согласовывался и не поднимался».
«Поэтому здесь нам пока сказать нечего», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп не намерен лететь в Турцию для участия в российско-украинской встрече, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru