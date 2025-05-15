Песков: Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется

Он указал, что данный вопрос «в предметном плане пока не согласовывался и не поднимался».

«Поэтому здесь нам пока сказать нечего», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп не намерен лететь в Турцию для участия в российско-украинской встрече, сообщает RT.