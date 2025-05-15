Песков: Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется

Никакой подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин не поедет на переговоры в Стамбул

Он указал, что данный вопрос «в предметном плане пока не согласовывался и не поднимался».

«Поэтому здесь нам пока сказать нечего», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп не намерен лететь в Турцию для участия в российско-украинской встрече, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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