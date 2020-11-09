Шесть человек пострадали в Москве в ДТП с автобусом и грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком на западе Москвы. ДТП произошло на улице Скульптора Мухиной. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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