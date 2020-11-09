Шесть человек пострадали в Москве в ДТП с автобусом и грузовиком
9 ноября 202010:13
Автобус столкнулся с грузовиком на западе Москвы. ДТП произошло на улице Скульптора Мухиной. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Работающие на месте сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.
Ранее в МВД назвали регион с самой высокой аварийностью на российских дорогах.
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9 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru