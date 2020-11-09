Назван регион с самой высокой аварийностью на российских дорогах

Тува оказалась регионом с самой высокой аварийностью с пострадавшими на дорогах (632 ДТП), сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Далее идут Алтай (323 ДТП), Владимирская (315 ДТП) и Омская области (305 ДТП).

Самая низкая аварийность отмечается в Чечне (44 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта), в Свердловской (98 ДТП) и Ростовской областях (102 ДТП). В Москве этот показатель составляет 127 ДТП с пострадавшими, в Санкт-Петербурге — 191 дорожно-транспортное происшествие.

С января по сентябрь текущего года аварийность в большинстве регионов снизилась. За этот период было зарегистрировано 105,9 тыс. ДТП с пострадавшими - на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, число погибших сократилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 2,7%.

Напомним, более половины россиян, а именно 53%, полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снизить количество аварий. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

