Шесть человек пострадали в массовой автоаварии в Крыму

Авария с участием трех автомобилей произошла в районе 58-го км автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Сначала Kia, направляясь в сторону улицы Богданова, при повороте не уступила дорогу Volkswagen, двигавшемуся по встречной полосе. Произошло столкновение автомобилей, после чего Volkswagen врезался в «Ладу», которая, в свою очередь, выехала за пределы трассы и перевернулась.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

