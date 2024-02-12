Шесть человек пострадали в массовой автоаварии в Крыму
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении трех машин в Крыму, сообщает «РЕН ТВ».
Авария с участием трех автомобилей произошла в районе 58-го км автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Сначала Kia, направляясь в сторону улицы Богданова, при повороте не уступила дорогу Volkswagen, двигавшемуся по встречной полосе. Произошло столкновение автомобилей, после чего Volkswagen врезался в «Ладу», которая, в свою очередь, выехала за пределы трассы и перевернулась.
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее на Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru