Шесть человек пострадали в ДТП с фурой в Волгограде
17 июля 202418:16
Шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, пострадали в аварии с участием грузовика и еще трёх автомобилей в Волгоградской области. Об этом сообщило управление МВД по региону.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
ДТП произошло сегодня около 15.40 в Кировском районе Волгограда. Предварительно, водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с тремя автомобилями.
Четыре человека ранее сегодня погибли после столкновения поезда и легковушки в Ленинградской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru