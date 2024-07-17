Шесть человек пострадали в ДТП с фурой в Волгограде

Шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, пострадали в аварии с участием грузовика и еще трёх автомобилей в Волгоградской области. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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ДТП произошло сегодня около 15.40 в Кировском районе Волгограда. Предварительно, водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с тремя автомобилями.

Четыре человека ранее сегодня погибли после столкновения поезда и легковушки в Ленинградской области.



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