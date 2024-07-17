СМИ: Четыре человека погибли после столкновения поезда и «легковушки» в Ленобласти
Четыре человека погибли в результате столкновения поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков и легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская. В материале уточняется, что поезд перевозил 347 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Четыре человека, которые находились в легковушке, погибли на месте.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку по факту столкновения. В настоящее время движение поездов остановлено.
Ранее стало известно, что на станции Лиски Воронежской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru