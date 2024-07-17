СМИ: Четыре человека погибли после столкновения поезда и «легковушки» в Ленобласти

Четыре человека погибли в результате столкновения поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков и легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».

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Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская. В материале уточняется, что поезд перевозил 347 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Четыре человека, которые находились в легковушке, погибли на месте.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку по факту столкновения. В настоящее время движение поездов остановлено.

Ранее стало известно, что на станции Лиски Воронежской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП"ласточка"Поезд

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