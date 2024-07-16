Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в результате ДТП
Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб на 41-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Саратовской области.
По данным СМИ, тренер погиб в результате ДТП, которое произошло в Воронежской области. В региональном УМВД заявили, что ехавший на внедорожнике житель Саратовской области, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся грузовым автомобилем.
«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», - заявили в министерстве.
Адаев начал заниматься в 1996 году. В 2005 году стал победителем первенства Европы среди спортсменов до 23 лет, а в 2010 выиграл чемпионат мира среди студентов. Был удостоен звания заслуженного тренера РФ.
Ранее в ДТП погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru