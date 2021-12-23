ДТП под Пензой: один погибший и семь пострадавших

В результате ДТП один человек погиб и семеро, включая двух детей, были травмированы. На третьем километре трассы в районе поворота на село Ивановка столкнулись два ВАЗ-2110.

В результате погиб пассажир одного из автомобилей 1998 года рождения. Среди пострадавших — оба водителя и пассажиры. Травмы получили мальчики 12 лет и 4 года.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту №1033 перевернулся после ДТП в новой Москве.

