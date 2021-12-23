В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

По данным полиции, водитель микроавтобуса, чтобы избежать столкновения со впередиидущим автомобилем, съехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет.

В момент ДТП в микроавтобусе находились семь человек, за медицинской помощью никто из них не обращался.

Ранее три человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщает RT.