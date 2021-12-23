В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами
Микроавтобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Чебоксары, перевернулся на 492-м км трассы М7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, водитель микроавтобуса, чтобы избежать столкновения со впередиидущим автомобилем, съехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет.
В момент ДТП в микроавтобусе находились семь человек, за медицинской помощью никто из них не обращался.
Ранее три человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщает RT.
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