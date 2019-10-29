Шесть человек пострадали при столкновении двух машин в Крыму
Два автомобиля столкнулись в Джанкойском районе Крыма недалеко от поселка Азовское. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на МВД республики.
Предварительно, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля KIA: он не предоставил преимущество машине марки Ford, двигавшейся по главной дороге. Состояние пострадавших в аварии людей не уточняется.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
На прошлой неделе 22 октября НСН сообщала об аварии в районе крымского села Полтавка, в результате которого погибли два человека, еще пятеро пострадали.
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