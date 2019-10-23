Обнаружение в Британии грузовика с 39 трупами связали с Крымом
Стали известны некоторые подробности гибели 39 нелегалов из Болгарии, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском городе Грейс в графстве Эссекс, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что нелегалов везли в Великобританию по запутанному маршруту. Маршрут пролегал из Рима в Крым, затем грузовик оказался в Дублине, после чего водитель направился в Англию.
Сейчас британские следователи пытаются установить личности погибших. Известно, что среди жертв есть один подросток.
За рулем грузовика находился 25-летний уроженец Северной Ирландии. Он задержан по подозрению в убийстве.
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