Обнаружение в Британии грузовика с 39 трупами связали с Крымом

Стали известны некоторые подробности гибели 39 нелегалов из Болгарии, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском городе Грейс в графстве Эссекс, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что нелегалов везли в Великобританию по запутанному маршруту. Маршрут пролегал из Рима в Крым, затем грузовик оказался в Дублине, после чего водитель направился в Англию.

Сейчас британские следователи пытаются установить личности погибших. Известно, что среди жертв есть один подросток.

За рулем грузовика находился 25-летний уроженец Северной Ирландии. Он задержан по подозрению в убийстве.

