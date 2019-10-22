В ДТП в Крыму погибли два человека

Двое человек погибли и пятеро пострадали в аварии с участием трех автомобилей в районе крымского села Полтавка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По имеющимся данным, водитель машины марки Lada выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью" и одновременно с "ВАЗ 2102", который ехал следом. Два пассажира Lada погибли, водитель авто получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Телесные повреждения разной степени опасности также получили три пассажира "Газели" и один пассажир "ВАЗ".

Пресс-служба ведомства сообщает, что пострадавшим уже оказана необходимая помощь, а на месте происшествия восстановлено бесперебойное движение транспорта.

