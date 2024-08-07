Шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

По его словам, троих пострадавших с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое граждан с осколочными ранениями кисти, грудной клетки и плеча самостоятельно вызвали скорую помощь.

«Всем оперативно оказана первая медицинская помощь, всех пятерых транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков.

Он добавил, что шестой пострадавший, который получил осколочное ранение руки, после оказания медпомощи от госпитализации отказался.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино мирная жительница погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

