Шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Шесть мирных жителей были ранены в результате двух обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, троих пострадавших с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое граждан с осколочными ранениями кисти, грудной клетки и плеча самостоятельно вызвали скорую помощь.
«Всем оперативно оказана первая медицинская помощь, всех пятерых транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков.
Он добавил, что шестой пострадавший, который получил осколочное ранение руки, после оказания медпомощи от госпитализации отказался.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекино мирная жительница погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru