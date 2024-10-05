Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на автобус в Горловке
5 октября 202408:23
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«День начался опять тяжело. Поражен попаданием дрона автобус на Комарова», — написал градоначальник в Telegram-канале.
При атаке получили ранения водитель и пять пассажиров.
Кроме того, удару подверглось административное здание на проспекте Победы.
Ранее стало известно, что в Горловке после атаки дронов-камикадзе загорелось здание администрации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru