Шесть человек погибли во время урагана в Марий Эл
30 июля 202304:02
Шесть человек, среди которых трое детей, погибли в Марий Эл, сообщил в Telegram губернатор Юрий Зайцев.
По его словам, это произошло в результате непогоды. Всего пострадали 22 человека. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.
Отмечается, что из-за стихии повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. На месте работу ведут все экстренные службы.
Ранее в Казани ветер повалил деревья и повредил крыши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru