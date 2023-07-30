Шесть человек погибли во время урагана в Марий Эл

По его словам, это произошло в результате непогоды. Всего пострадали 22 человека. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Отмечается, что из-за стихии повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. На месте работу ведут все экстренные службы.

Ранее в Казани ветер повалил деревья и повредил крыши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

