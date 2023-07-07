Гидрометцентр: в Подмосковье – грозы, ливни и шквалистый ветер

Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье до полудня субботы, 8 июля, сообщает сайт учреждения.

Вильфанд предупредил москвичей о похолодании и ливнях после «турецкой» жары

По прогнозам синоптиков, в московской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Как отмечается, вечером в пятницу возможен град.

Ранее городские службы Москвы перешли на режим повышенной готовности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГрозаПодмосковьеПогодаГидрометцентр России

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