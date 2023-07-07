Гидрометцентр: в Подмосковье – грозы, ливни и шквалистый ветер
7 июля 202317:09
Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье до полудня субботы, 8 июля, сообщает сайт учреждения.
По прогнозам синоптиков, в московской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.
Как отмечается, вечером в пятницу возможен град.
Ранее городские службы Москвы перешли на режим повышенной готовности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru