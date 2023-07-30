В Казани ветер повалил деревья и повредил крыши

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов, а также повредил крыши, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Гидрометцентр: в Подмосковье – грозы, ливни и шквалистый ветер

30 июля в течение дня ожидаются грозы, ливни, град, шквалистый ветер до 25-28 метров в секунду. Местных жителей призвали не выходить из дома без необходимости.

Днем 29 июля от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение.

Ранее один человек погиб из-за шторма в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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