В Казани ветер повалил деревья и повредил крыши
30 июля 202302:38
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов, а также повредил крыши, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.
30 июля в течение дня ожидаются грозы, ливни, град, шквалистый ветер до 25-28 метров в секунду. Местных жителей призвали не выходить из дома без необходимости.
Днем 29 июля от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение.
Ранее один человек погиб из-за шторма в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru