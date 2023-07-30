В Казани ветер повалил деревья и повредил крыши

30 июля в течение дня ожидаются грозы, ливни, град, шквалистый ветер до 25-28 метров в секунду. Местных жителей призвали не выходить из дома без необходимости.

Днем 29 июля от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение.

Ранее один человек погиб из-за шторма в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

