Шесть человек погибли и шесть пострадали в автоаварии в Самарской области
27 июня 202303:02
В Большеглушицком районе Самарской области произошло столкновение двух автомобилей, сообщают «Известия».
В результате происшествия погибли шесть человек. Еще шесть с травмами доставлены в лечебное учреждение. ДТП случилось на 109-м км автодороги А-300.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать детали автоаварии.
Ранее в Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru