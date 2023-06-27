Шесть человек погибли и шесть пострадали в автоаварии в Самарской области

В результате происшествия погибли шесть человек. Еще шесть​ с травмами доставлены в лечебное учреждение. ДТП случилось на 109-м км автодороги А-300.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать детали автоаварии.

Ранее в Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

