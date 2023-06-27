Шесть человек погибли и шесть пострадали в автоаварии в Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области произошло столкновение двух автомобилей, сообщают «Известия».

В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и дорожным катком

В результате происшествия погибли шесть человек. Еще шесть​ с травмами доставлены в лечебное учреждение. ДТП случилось на 109-м км автодороги А-300.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать детали автоаварии.

Ранее в Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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