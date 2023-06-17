В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и дорожным катком
Легковой автомобиль столкнулся с дорожным катком в Новосибирске, пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
Авария произошла в 05:15 (01:15 мск) в Ленинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в дорожный каток, двигавшийся в попутном направлении.
«В результате ДТП пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110», — указали в ГИБДД.
Пострадавших доставили в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Трех человек отпустили домой после осмотра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru