В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и дорожным катком

Авария произошла в 05:15 (01:15 мск) в Ленинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в дорожный каток, двигавшийся в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110», — указали в ГИБДД.

Пострадавших доставили в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Трех человек отпустили домой после осмотра.

