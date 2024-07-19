Шесть человек были ранены в результате удара ВСУ по Кременной
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Кременная Луганской народной республики. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава населённого пункта Вячеслав Третьяков.
По его словам, удары наносились по центру города - зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным дома. В результате на рынке загорелись торговые павильоны.
«По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни», - написал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в селе Зеленый Гай три сотрудника ГУП «Воды Донбасса» погибли при наезде машины на украинскую мину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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