Шесть человек были ранены в результате удара ВСУ по Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Кременная Луганской народной республики. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава населённого пункта Вячеслав Третьяков.

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал водитель

По его словам, удары наносились по центру города - зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным дома. В результате на рынке загорелись торговые павильоны.

«По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни», - написал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в селе Зеленый Гай три сотрудника ГУП «Воды Донбасса» погибли при наезде машины на украинскую мину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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