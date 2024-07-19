Шесть человек были ранены в результате удара ВСУ по Кременной

По его словам, удары наносились по центру города - зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным дома. В результате на рынке загорелись торговые павильоны.

«По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни», - написал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в селе Зеленый Гай три сотрудника ГУП «Воды Донбасса» погибли при наезде машины на украинскую мину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».