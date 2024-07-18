В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал водитель
При атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района водитель получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил минно-взрывную и баротравму и самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
По словам главы области, в селе Новая Нелидовка Белгородского района беспилотный дрон самолетного типа при падении повредил окна в частном доме и повредил забор.
Губернатор уточнил, что в городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, что привело к повреждению кровли одного из зданий. В селе Козинка Грайворонского городского округа также была повреждена крыша частного дома в результате атаки дрона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru