В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал водитель

По словам главы области, в селе Новая Нелидовка Белгородского района беспилотный дрон самолетного типа при падении повредил окна в частном доме и повредил забор.

Губернатор уточнил, что в городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, что привело к повреждению кровли одного из зданий. В селе Козинка Грайворонского городского округа также была повреждена крыша частного дома в результате атаки дрона, передает «Радиоточка НСН».

