Шесть автобусов сгорели при пожаре в Новосибирской области

Возгорание произошло рано утром в пятницу, 15 ноября. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через несколько минут после звонка о ЧП. В это время открытый огонь уже был на крыше гаража, в котором находилось 11 единиц техники. Площадь пожара составила 648 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении огня принимали участие 32 человека и девять единиц техники.

Ранее в Челябинске из школы эвакуировали 800 учащихся. Причиной стало возгорание веще в гаржеробе учебного заведения.







