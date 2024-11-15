Шесть автобусов сгорели при пожаре в Новосибирской области
Пожар, возникший в ангаре с автотехникой в поселке Линево Новосибирской области, уничтожил шесть автобусов и легковой автомобиль. Об этом сообщило управление МЧС по региону. Пожарные уже ликвидировали возгорание, им удалось спасли четыре единицы техники.
Возгорание произошло рано утром в пятницу, 15 ноября. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через несколько минут после звонка о ЧП. В это время открытый огонь уже был на крыше гаража, в котором находилось 11 единиц техники. Площадь пожара составила 648 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении огня принимали участие 32 человека и девять единиц техники.
Ранее в Челябинске из школы эвакуировали 800 учащихся. Причиной стало возгорание веще в гаржеробе учебного заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru