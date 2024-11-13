В Челябинске из школы эвакуировали 800 учащихся

Загоревшиеся в гардеробе вещи стали причиной эвакуации более 800 человек из школы №116 Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Челябинской области.

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По данным ведомства, на первом этаже в раздевалке горели вещи на площади два квадратных метра. Персонал школы ликвидировал возгорание до прибытия подразделений МЧС при помощи порошкового огнетушителя.

«Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 830 человек, в том числе 800 учащихся. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в здании Самарского государственного университета им. академика Королёва, самостоятельно эвакуировались 270 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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