СМИ: Почти 240 человек эвакуировали из загоревшегося общежития в Москве

Пятиэтажное общежитие загорелось на юго-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли шесть человек

Собеседник агентства указал, что возгорание площадью 60 квадратных метров произошло первом этаже здания на Ташкентской улице.

«Эвакуировали 238 человек, ещё 15 спасено», - добавил он.

Ранее сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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