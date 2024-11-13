СМИ: Почти 240 человек эвакуировали из загоревшегося общежития в Москве
13 ноября 202414:12
Пятиэтажное общежитие загорелось на юго-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что возгорание площадью 60 квадратных метров произошло первом этаже здания на Ташкентской улице.
«Эвакуировали 238 человек, ещё 15 спасено», - добавил он.
Ранее сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru