Шереметьево выплатило более 286 млн рублей компенсаций по катастрофе SSJ
Размер компенсации пострадавшим, а также семьям погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая составил более 286 миллионов рублей. Об рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
Он сообщил, что объем выплат стал беспрецедентным. По словам Дитриха,73,2 миллиона рублей заплатили страховые компании, еще 213,4 миллиона рублей компенсировала сама авиакомпания «Аэрофлот». Он отметил, что материальные выплаты можно считать лишь малым возмещением того, что могло бы быть заплачено. Министр транспорта также уточнил, что выплаты продолжаются.
Ранее в недостаточном профессионализме пилотов НСН уверил пилот-инструктор Андрей Краснопёров. По его мнению, лётчикам следовало уйти на второй круг после первой попытки посадить судно/
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