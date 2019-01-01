Шереметьево выплатило более 286 млн рублей компенсаций по катастрофе SSJ

Он сообщил, что объем выплат стал беспрецедентным. По словам Дитриха,73,2 миллиона рублей заплатили страховые компании, еще 213,4 миллиона рублей компенсировала сама авиакомпания «Аэрофлот». Он отметил, что материальные выплаты можно считать лишь малым возмещением того, что могло бы быть заплачено. Министр транспорта также уточнил, что выплаты продолжаются.

Ранее в недостаточном профессионализме пилотов НСН уверил пилот-инструктор Андрей Краснопёров. По его мнению, лётчикам следовало уйти на второй круг после первой попытки посадить судно/

