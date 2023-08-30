Шапша: В Калужской области система ПВО сбила еще один БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что обломки беспилотника упали вне населенных пунктов. Шапша подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее, в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Калужская ОбластьБеспилотники

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