Шапша: В Калужской области сбили два БПЛА
19 ноября 202412:56
Два беспилотника уничтожили в Хвастовичском районе Калужской области. Об этом написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«На границе с Брянской областью в Хвастовичском районе было сбито два БПЛА», — указал губернатор.
Шапша напомнил жителям о необходимости информировать экстренные службы в случае обнаружения фрагментов дронов, не приближаться к обломкам и не трогать их.
Ранее над Брянской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru