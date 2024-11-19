Шапша: В Калужской области сбили два БПЛА

Два беспилотника уничтожили в Хвастовичском районе Калужской области. Об этом написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На границе с Брянской областью в Хвастовичском районе было сбито два БПЛА», — указал губернатор.

Шапша напомнил жителям о необходимости информировать экстренные службы в случае обнаружения фрагментов дронов, не приближаться к обломкам и не трогать их.

Ранее над Брянской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа.

