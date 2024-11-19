Над Брянской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ

Тринадцать беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили утром 19 ноября над территорией России, передает Минобороны.

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников

«В период с 7.15 до 8.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над Брянской областью и один беспилотник – над Белгородской.

Минувшей ночью военные сбили 11 украинских беспилотников в Ростовской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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