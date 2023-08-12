Шапша: В Калужской области сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Инцидент произошел в ночь на субботу в Дзержинском районе области.
«Сегодня ночью ... работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Последствий для населения и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 августа средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Крым. Еще шесть аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru