Шапша: В Калужской области сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Инцидент произошел в ночь на субботу в Дзержинском районе области.

«Сегодня ночью ... работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Последствий для населения и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 августа средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Крым. Еще шесть аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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