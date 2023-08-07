Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Система противовоздушной обороны в ночь на 7 августа сбила беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Шапши, последствий для населения и инфраструктуры не зафиксировано, пишет Ura.ru.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой квартал в городе Рыльске Курской области, напоминает «Свободная пресса». В результате были повреждены окна в двух административных зданиях и выбиты стекла в храме, пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru