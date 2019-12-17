Психолог: Шамсутдинов отомстил обидчикам по понятиям — этническим

Обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях в войсковой части.

Об этом заявил его адвокат Руслан Нагиев. Дело выделено в отдельное производство. Также пострадавшими признаны еще несколько солдат.

Обвинение предъявлено одному из срочников, сообщает сайт tvc.ru.

Руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН обратил внимание на то, что проблемы, негативные проявления как в обществе, так и в армии были и будут всегда, но, чтобы человек им мог противостоять, его надо воспитывать.

«Человека надо изначально воспитывать, но вопрос воспитания определяется идеологической моделью государства, которая называется патриотизм…Патриотизм надо воспитывать конкретный, а не абстрактный. У нас страна, люди, условия – конкретные. Противник – конкретный. А понятие патриотизма – абстрактное. Потому, что в конституции записано: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Это значит, что может быть десять идеологий. Ну как может быть десять идеологий, когда страна – одна?» — заключил собеседник НСН.