Психолог: Шамсутдинов отомстил обидчикам по понятиям — этническим
Руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН напомнил, что противостоять негативу в обществе и в армии могут только настоящие, а не абстрактные патриоты.
Обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях в войсковой части.
Об этом заявил его адвокат Руслан Нагиев. Дело выделено в отдельное производство. Также пострадавшими признаны еще несколько солдат.
Обвинение предъявлено одному из срочников, сообщает сайт tvc.ru.
Руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН обратил внимание на то, что проблемы, негативные проявления как в обществе, так и в армии были и будут всегда, но, чтобы человек им мог противостоять, его надо воспитывать.
«Человека надо изначально воспитывать, но вопрос воспитания определяется идеологической моделью государства, которая называется патриотизм…Патриотизм надо воспитывать конкретный, а не абстрактный. У нас страна, люди, условия – конкретные. Противник – конкретный. А понятие патриотизма – абстрактное. Потому, что в конституции записано: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Это значит, что может быть десять идеологий. Ну как может быть десять идеологий, когда страна – одна?» — заключил собеседник НСН.
По его словам, ситуацию с Шамсутдинов усугубил и национальный фактор.
«Национальный фактор в данном случае связан с традиционным: понятие мужской чести там является доминирующим. А его этого понятия, получается, лишили. А такие вещи смываются – по понятиям национальным – кровью. Вот мы и получили…», — заметил Захаров.
Ранее НСН рассказала, что социальные центры в Российской армии помогут избежать трагедий.
В каждом военном округе создадут социологический центр, который будет следить за морально-политическим состоянием (МПС) военнослужащих. Предполагается, что в результате настроение и поведение солдат и офицеров российской армии окажутся под строгим контролем. В том случае, если сотрудники нового подразделения выявят в какой-то из частей низкий уровень МПС, то командира будет ждать наказание вплоть до увольнения, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Соццентры будут подчиняться Главному военно-политическому управлению. Работать в них будут офицеры с профильным образованием.
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