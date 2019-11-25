Адвокат Кадырова рассказал о проверке Шамсутдинова на аффект
Адвокат Рамзана Кадырова рассказал в эфире НСН, как будет идти расследование резонансного преступления.
Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, извинился перед родствениками пострадавших в трагедии.
Об этом в эфире НСН рассказал адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова.
«Отец перед всеми родственниками извинился. У него шоковое состояние. К тому же, как человек, перенесший инсульт, он немного плохо соображает», - сказал юрист
Он также добавил, что, по его мнению, есть признаки того, что срочник совершил преступление в состоянии аффекта.
«Все сожалеют о произошедшей трагедии. В первую очередь и сам младший Шамсутдинов, Рамиль. Он не совершал этого в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Почему он это сделал? Он абсолютно нормальный человек, никаких психических отклонений нет. Под воздействием препаратов не находился. Просто так взять автомат и расстрелять – не бывает такого. Будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Психиатр и психолог должны прийти к единому мнению, что он находился в состоянии аффекта. И тут уже часть 2 статьи 107-й, которая предусматривает до пяти лет. Это преступление средней тяжести», - отметил Чапанов.
Он уверен, что расследование этого преступления займет немало времени.
«Судебные заседания будут ближе к 20 декабря по поводу продления меры пресечения и жалоб, которые будут подавать адвокаты. А предварительное следствие будет длиться не менее восьми месяцев. А так ближе к году. Дело резонансное. Восемь потерпевших. Это сколько экспертиз, по каждому трупу!» - заключил адвокат.
Напомним, массовый расстрел в забайкальской войсковой части произошел 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. На допросе парень вину признал, но заявил, что о содеянном не жалеет.
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