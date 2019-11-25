Адвокат Кадырова рассказал о проверке Шамсутдинова на аффект

«Все сожалеют о произошедшей трагедии. В первую очередь и сам младший Шамсутдинов, Рамиль. Он не совершал этого в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Почему он это сделал? Он абсолютно нормальный человек, никаких психических отклонений нет. Под воздействием препаратов не находился. Просто так взять автомат и расстрелять – не бывает такого. Будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Психиатр и психолог должны прийти к единому мнению, что он находился в состоянии аффекта. И тут уже часть 2 статьи 107-й, которая предусматривает до пяти лет. Это преступление средней тяжести», - отметил Чапанов.

Он уверен, что расследование этого преступления займет немало времени.

«Судебные заседания будут ближе к 20 декабря по поводу продления меры пресечения и жалоб, которые будут подавать адвокаты. А предварительное следствие будет длиться не менее восьми месяцев. А так ближе к году. Дело резонансное. Восемь потерпевших. Это сколько экспертиз, по каждому трупу!» - заключил адвокат.

Напомним, массовый расстрел в забайкальской войсковой части произошел 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. На допросе парень вину признал, но заявил, что о содеянном не жалеет.

